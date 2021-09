Instituto Ecológico Aqualung realiza ação de coleta de lixo na praia de Copacabana - Marcos Porto/Agência O Dia

Instituto Ecológico Aqualung realiza ação de coleta de lixo na praia de CopacabanaMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 18/09/2021 12:32

Rio - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro (SMAC) realiza, neste sábado (18), seis mutirões de limpeza das praias cariocas no Dia da Limpeza de Rios e Praias. As ações fazem parte de uma campanha internacional que já mobiliza mais de 130 países anualmente. As concentrações se iniciaram às 9h e voluntários podem se apresentar para auxiliar na coleta de resíduos em praias como Copacabana, Grumari e Prainha.

O Instituto Ecológico Aqualung é uma das organizações que atua na praia de Copacabana com o Projeto Tatuí, que consiste em levar palestras sobre educação ambiental às escolas para que, em seguida, os alunos e seus pais participem da coleta de lixo nas praias. O coordenador da instituição, Warlei Faria, conta mais detalhes da iniciativa que já acontece há mais de 15 anos:

"A gente dá as palestras nas escolas e depois [os alunos] trazem os pais para que possam participar da coleta de lixo em duplas. Então, é uma convivência familiar bacana, além de ter a parte de consciência ambiental que a gente passa não só para eles, mas também para os banhistas", explicou em entrevista ao DIA.

Em 2021, o Instituto Aqualung se uniu ao grupo Mulheres do Brasil para montar o projeto Unidos Pelo Oceano. A iniciativa faz parte dos esforços relacionados à Década do Oceano, decretada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2017, como forma de garantir a proteção da vida marinha, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.