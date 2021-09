Vacinação contra Covid-19 para adolescentes sem comorbidades será suspensa em Rio das Ostras. - Foto: Divulgação.

Vacinação contra Covid-19 para adolescentes sem comorbidades será suspensa em Rio das Ostras. Foto: Divulgação.

Publicado 18/09/2021 08:19 | Atualizado 18/09/2021 08:37

Rio - O Governo do Estado divulgou nesta sexta-feira (17) parecer favorável a manutenção da campanha de imunização de adolescentes de 12 a 17 anos contra covid-19 pelos municípios. O documento, publicado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), foi elaborado após reunião da pasta com grupo de especialistas em Vigilância Epidemiológica.

Segundo os especialistas, a eficácia comprovada e a segurança do imunizante da Pfizer para os adolescentes sem comorbidades e com comorbidades justifica a manutenção do plano.

A dúvida quanto a campanha de imunização surgiu na última quinta-feira quando o Ministério da Saúde publicou uma nota informativa voltando atrás na orientação. Nesse documento, o governo alegava a escassez do imunizante para aplicação de segunda dose como justificativa.

Além disso, o MS também voltou a questionar a segurança do uso do imunizante da Pfizer no grupo, isso mesmo que a vacina da fabricante americana seja a única autorizado pela Anvisa. Pela nota, apenas adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e privados de liberdade deveriam ser imunizados.

"A vacinação em adolescentes vem ocorrendo em todo o mundo e tem se mostrado eficaz no combate à Covid-19 e segura em sua aplicação. A SES esclarece que, desde o início da vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos, em 24.08, não houve registro de eventos adversos graves no estado", diz o documento.



Apesar da recomendação, a SES reforça que é preciso que o Ministério garanta a entrega dos imunizantes suficientes para os adolescentes e que não prejudique a aplicação da segunda dose e da aplicação da dose de reforço em idosos.