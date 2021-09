O PM Luciano Soares da Costa foi morto ao reagir a assalto a carro forte em Duque de Caxias - Divulgação

O PM Luciano Soares da Costa foi morto ao reagir a assalto a carro forte em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 18/09/2021 08:07

Rio - O Disque De núncia divulgou, nesta sexta-feira, um cartaz que pede ajuda na identificação dos envolvidos em troca de tiros que matou um sargento da PM, um jovem de 26 e feriu outro policial, nesta sexta-feira, em Duque de Caxias, na Baixada. Luciano Soares da Costa morreu baleado com um tiro na cabeça enquanto tentava impedir um assalto a carro forte, na Av. Presidente Kennedy, em Gramacho.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) da Polícia Civil investiga o caso, que aconteceu em frente a uma agência bancária da região. O confronto armado começou quando dois criminosos, em uma moto roubada, anunciaram o assalto ao veículo de transporte de valores e os policiais militares, que estavam de folga, reagiram.

Luciano, que era lotado no no Batalhão de Ações com Cães (BAC), levou um tiro na cabeça e o colega de farda, não identificado pela PM, foi ferido no peito e na mão. Um homem, identificado como Diego dos Santos Felipe, de 26 anos, que passava pelo local também foi atingido por disparos e também não resistiu.

Agentes da DHBF estiveram no local do crime e buscam informações que levam a autoria dos disparos que mataram as duas vítimas.

O PM ferido foi levado para o Hospital Municipal Moacyr do Carmo, onde está internado em quadro estável, segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar.

Estatística trágica

Com a morte do 1º Sargento Luciano, chega a 44 o número de policiais militares mortos em 2021. O número sobre para 59, quando a lista inclui dois da Marinha do Brasil, dois do EB/Exército Brasileiro, três da Polícia Civil, dois da Guarda Municipal, um do Degase, três Agente Penitenciário, um Sargento da Reserva do EB e um Policial Militar do Estado de São Paulo, morto em abril, em Barra Mansa.