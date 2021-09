Selminha Sorriso foi inspiração para nova marca dos desfiles da Sapucaí - Eduardo Hollanda/Divulgação

Publicado 18/09/2021 22:50

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), após 37 anos, caminha a passos largos para grandes, profundas e necessárias mudanças no carnaval carioca. As principais dizem respeito ao setor comercial e de comunicação. Dentro da pista de desfiles, o momento é ótimo com o frescor de novos carnavalescos, mestres de bateria, cantores, todos aliados aos artistas que dominam a cultura carnavalesca no Sambódromo. Sendo assim, no próximo mês, o departamento de marketing, comandado pelo empresário Gabriel David, lança a nova marca do carnaval do Rio de Janeiro, para mexer ainda mais com o mundo do samba.

"A marca é muito atual, tudo que a gente precisava ter no carnaval ela possui. Pode perdurar no tempo, diria que praticamente eternamente, ela é feita por sambistas em todos os critérios, até do ponto de vista físico a gente usou... Vou dar um spoiler para vocês. A gente usou os movimentos de porta-bandeira pra construir essa marca. Levamos isso pra estúdio para entender como era o movimento do balanço da bandeira. Só a porta-bandeira pra poder fazer. Tem imagens disso. A modelo foi a Selminha Sorriso. Não por ser da Beija-Flor, mas porque acho que hoje é a maior referência que você tem hoje de porta-bandeira", disse Gabriel David.

A homenageada revelou o que sentiu quando foi convidada para ser inspiração da nova marca dos desfiles do Grupo Especial do Rio. "A porta-bandeira é a condutora do símbolo maior das escolas de samba. O manto sagrado, o pavilhão. O casal, os dois personagens, possuem uma resposta muito grande na condução dessa ancestralidade. É um quesito tão solitário e que tem um peso gigantesco. Fiquei muito encantada e grata por representar o segmento. Me emocionei várias vezes", disse a porta-bandeira da Beija-Flor de Nilópolis.