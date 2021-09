Idosos voltarão a receber dose de reforço nesta segunda-feira - Foto: Reprodução / SMS

Idosos voltarão a receber dose de reforço nesta segunda-feiraFoto: Reprodução / SMS

Publicado 18/09/2021 20:02 | Atualizado 18/09/2021 20:03

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou, neste sábado, que os idosos de 84 a 89 anos ou mais receberão a dose de reforço a partir de segunda-feira. Apenas idosos com o esquema vacinal completo poderão receber a dose de reforço no município Nos dias 20 e 21, cariocas com alto grau de imunossupressão com 60 anos ou mais também poderão receber o reforço.

A partir de quarta-feira, aqueles com 40 anos ou menos também poderão receber a terceira dose. Nas redes sociais, a SMS explicou que o intervalo mínimo de aplicação é de três meses para idosos e 28 para pessoas com imunossupressão.

O intervalo mínimo entre a aplicação da segunda dose ou dose única e a dose de reforço é de três meses para idosos e 28 dias para pessoas com alto grau de imunossupressão. — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) September 18, 2021

As unidades básicas de saúde continuarão aplicando a segunda dose, conforme o calendário vacinal. Neste sábado, o Rio recebeu uma nova remessa do imunizante CoronaVac para a segunda dose, que será retomada nesta segunda-feira.

A vacinação de adolescentes do Rio voltará a ser discutida pelo Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 nesta quarta-feira. Até o momento, ainda não há estoque suficiente para imunizar jovens de 12 e 13 anos. O Rio aguarda o envio de lotes da Pfizer pelo Ministério da Saúde.