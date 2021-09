Diego não resistiu aos ferimentos e morreu durante uma cirurgia - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 18/09/2021 19:35

Nas publicações, Thais dos Santos descreve Diego como uma pessoa inocente e que parecia uma criança. "Tão inocente meu caçulinha, vai com Deus meu maninho", escreveu ela em uma postagem. "Não acredito que você foi dessa forma, logo você que parecia uma criança. Vai deixar saudades, meu irmão", desabafou Thais. Amigos também lamentaram a morte do jovem e prestaram solidariedade à família nos comentários."Meu Deus, não 'tô' acreditando. Fazia mal a ninguém, era uma criança, que Deus conforte o coração", disse uma pessoa. "Tive a honra de conhecê-lo, rapaz do bem, que triste saber que ele se foi", lamentou outra. "Esse menino era tão abençoado. Que Deus possa confortar sua família", declarou mais uma.Diego foi baleado no rosto, no tórax e na barriga. Ele chegou a ser socorrido, sofreu parada cardiorrespiratória, foi reanimado e levado para o Hospital Municipal Moacyr do Carmo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante cirurgia. O velório do jovem acontece neste domingo (19), a partir das 13h, no Cemitério Memorial do Rio. O sepultamento está previsto para às 15h. O sargento da policial militar, Luciano Soares da Costa, também foi baleado na troca de tiros. Ele e um colega, também PM, estavam de folga e teriam reagido a uma tentativa de assalto a um carro forte na Avenida Presidente Kennedy, próximo à unidade de ensino. O policial foi atingido com um tiro na cabeça e não resistiu aos ferimentos. O corpo de Luciano foi enterrado às 15h deste sábado (18), no Memorial Parque Nycteroy, no bairro do Laranjal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.