BioParque, na Quinta da Boa Vista, começou a exigir passaporte de vacinação. Grupo de amigos da Favela Dois de Maio lembrou de levar a carteirinha - Marcos Porto/Agencia O Dia

BioParque, na Quinta da Boa Vista, começou a exigir passaporte de vacinação. Grupo de amigos da Favela Dois de Maio lembrou de levar a carteirinhaMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 18/09/2021 15:07 | Atualizado 18/09/2021 15:16





O comprovante é entregue ao paciente antes da aplicação da vacina, para que ele possa conferir os dados. De acordo com o RJ1 da TV Globo, foi nesse momento que as pessoas tentaram deixar o posto com o comprovante, com a justificativa de ir ao banheiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio, em todos os casos, os profissionais de saúde impediram a saída e recolheram os documentos das pessoas que tentaram fugir sem ter se imunizado.



Uma profissional de saúde da unidade relatou ao RJ1 que chegou a ser ameaçada por um homem que se identificou como militar. Segundo ela, o homem xingou os funcionários do postos, depois que não conseguiu ir embora com o comprovante, sem receber a vacina. A mulher conta que enquanto preparava a vacina, o homem disse que não queria tomar e que bastava ela aplicar a “vacina de vento”, ou seja, sem o líquido do imunizante, para não prejudicá-la, já que havia pessoas vendo.



Com a recusa, o homem teria se alterado e dito que era militar e que ela só precisava ‘enfiar’ a agulha nele, sem o líquido. Ainda segundo a SMS, os pontos de vacinação da pasta reformularam os fluxos de atendimento nas últimas semanas, como forma de impedir tentativas de subtração dos comprovantes, sem a devida vacinação. "A SMS-Rio lembra que quem subtrai e usa documentos de vacinação adulterados está sujeito às penalidades legais e criminais", afirmou a Secretaria, em nota.



Na última terça-feira (14), um dia antes do "passaporte da vacina" passar a valer,



Passaporte da vacina Rio - O Centro Municipal de Saúde (CMS) Hamilton Land, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, foi alvo de três casos de pessoas que tentaram fugir da unidade com o comprovante de vacinação incompleto e sem receber a dose de imunizante. Os episódios aconteceram na mesma semana em que o decreto do "passaporte da vacina" começou a valer na cidade. A medida prevê a obrigatoriedade de apresentar o comprovante de imunização contra a covid-19 para entrar em locais fechados, de uso coletivo. Dados da SMS também indicam que pelo menos oito pessoas teriam ido a postos de vacinação em dias de repescagem e tentaram sair do local com o comprovante de vacina já preenchido com os dados pessoais e informações sobre o imunizante sem tomar a dose.O comprovante é entregue ao paciente antes da aplicação da vacina, para que ele possa conferir os dados. De acordo com o RJ1 da TV Globo, foi nesse momento que as pessoas tentaram deixar o posto com o comprovante, com a justificativa de ir ao banheiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio, em todos os casos, os profissionais de saúde impediram a saída e recolheram os documentos das pessoas que tentaram fugir sem ter se imunizado.Uma profissional de saúde da unidade relatou ao RJ1 que chegou a ser ameaçada por um homem que se identificou como militar. Segundo ela, o homem xingou os funcionários do postos, depois que não conseguiu ir embora com o comprovante, sem receber a vacina. A mulher conta que enquanto preparava a vacina, o homem disse que não queria tomar e que bastava ela aplicar a “vacina de vento”, ou seja, sem o líquido do imunizante, para não prejudicá-la, já que havia pessoas vendo.Com a recusa, o homem teria se alterado e dito que era militar e que ela só precisava ‘enfiar’ a agulha nele, sem o líquido. Ainda segundo a SMS, os pontos de vacinação da pasta reformularam os fluxos de atendimento nas últimas semanas, como forma de impedir tentativas de subtração dos comprovantes, sem a devida vacinação. "A SMS-Rio lembra que quem subtrai e usa documentos de vacinação adulterados está sujeito às penalidades legais e criminais", afirmou a Secretaria, em nota.Na última terça-feira (14), um dia antes do "passaporte da vacina" passar a valer, a Câmara de Vereadores do Rio aprovou o Projeto de Lei (PL) que prevê multa de R$1 mil para quem tentar burlar a comprovação da vacina contra a covid-19, no município. O PL já foi sancionado pelo prefeito Eduardo Paes. Além da multa, o projeto estabelece ainda que a identidade do infrator seja encaminhada à autoridade policial para responder por crime de falsificação de documento. A pena para o crime varia de dois a seis anos de prisão. O texto também prevê multa de R$1,5 mil para o agente público flagrado facilitando ou acobertando o crime.

A comprovação de imunização pode ser feita através da caderneta de vacinação em papel, dada no momento da aplicação da primeira dose, ou através do aplicativo ConecteSUS, que também mostra a carteirinha digital. Para acessá-lo, é necessário se cadastrar com o número de inscrição do SUS. Para acessar locais fechados com o "passaporte'', não é obrigatório ter completado o esquema vacinal, basta ter recebido, pelo menos, a primeira dose e mostrar que está no prazo de aguardar a aplicação da segunda.

A prefeitura do Rio criou um calendário com os prazos que os estabelecimentos devem conferir referentes à segunda dose, com base no intervalo máximo de três meses entre as aplicações, tempo necessário para quem recebeu imunizantes Pfizer ou AstraZeneca. Dessa forma, pessoas de 60 anos ou mais devem ter completado o esquema vacinal até esta quarta-feira (15) e os 50 a 59 anos ou mais, até esta terça-feira (16). Em 1º de outubro, já devem ter recebido as duas doses, o grupo de 40 a 49 anos. A faixa etária de 30 a 39 anos precisa completar o esquema vacinal até 1º de novembro para acessar locais fechados e os jovens de 29 a 19 anos até 15 de novembro. Confira o calendário.

Calendário do passaporte Divulgação/Prefeitura do Rio



Confira os locais determinados pela prefeitura:



- academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais;



- vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos;



- cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas de patinação;



- atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas;



- locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte, aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos, apresentações e drive-in;



- conferências, convenções e feiras comerciais.

- academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais;- vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos;- cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas de patinação;- atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas;- locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte, aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos, apresentações e drive-in;- conferências, convenções e feiras comerciais.