Apagão atinge parte da Região dos Lagos e Serrana neste sábado - Foto: Divulgação / Redes sociais

Apagão atinge parte da Região dos Lagos e Serrana neste sábadoFoto: Divulgação / Redes sociais

Publicado 18/09/2021 23:08 | Atualizado 19/09/2021 09:26

Rio - Parte de municípios da Região dos Lagos e da Região Serrana sofreu, na noite deste sábado, um apagão. Moradores de, pelo menos, 13 cidades relataram o problema de falta de luz. A Enel Distribuição Rio informou que a interrupção no fornecimento de energia de municípios como Macaé, Cantagalo e Teresópolis aconteceu por uma "perturbação na rede de transmissão de Furnas".

Segundo a distribuidora, o fornecimento teria sido normalizado para todos os moradores às 22h32. A informação, contudo, é diferente da passada por usuários que mesmo após esse horário relatavam falta de energia em suas residências.

De acordo com os moradores de algumas cidades afetadas, o apagão durou cerca de uma hora.

Eu não sei oque a Enel ta fazendo da vida, mas ter apagão na região dos lagos e na serra tudo junto? Teresópolis, Friburgo, tudo sem luz — leda (@lelindote) September 19, 2021

Região dos lagos inteira sem luz — INSTA: gabyd_18 (@gabyd_19) September 19, 2021

gente mas foi um apagão em toda a região dos lagos, cê tá doidooo — sara (@crf_sarinha0) September 19, 2021

Na Região dos Lagos houve relatos de moradores de Iguaba, Rio das Ostras, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Búzios, Macaé e Saquarema. Já na Região Serrana, as cidades com registros foram Paraíba do Sul, Três Rios, Vassouras, Nova Friburgo e Teresópolis.

Até o momento, ainda não há informações do número total de casas afetadas pela falta de energia elétrica. A reportagem tentou entrar em contato com as prefeituras dos municípios atingidos e com Furnas, mas até o momento houve retorno.

O DIA também tentou contato com a concessionária Prolagos para confirmar se o abastecimento na região foi prejudicado, mas nenhuma resposta foi recebida até o fechamento desta matéria.