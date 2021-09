Jovem foi morto na porta da Escola Municipal Ruy Barbosa, em Gramacho - Reprodução

Rio - O jovem de 26 anos morto após ser atingido por disparos de tentativa de assalto a no Gramacho, em Duque de Caxias, tinha necessidades especiais. Segundo relatos de pessoas próximas, Diego dos Santos Felipe, era aluno Ensino de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Municipal Ruy Barbosa. Um PM que trocou tiros com os criminosos também morreu e outro ficou ferido. O caso aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira.

Diego foi baleado no rosto, no tórax e na barriga. Ele chegou a ser socorrido, sofreu parada cardiorrespiratória, foi reanimado e levado para unidade de saúde na região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante cirurgia.

Uma postagem feita por uma usuária do Facebook, que estava na escola no momento da troca de tiros, traz o relato do momento assustador.

"Fim da manhã em Gramacho, horário de saída na escola, tiros, muitos tiros, correria, crianças e adultos correm, crianças gritam no pátio. Eu que já estava sozinha na sala de aula no primeiro andar, saio para o corredor para tentar me proteger e entender o que tá acontecendo, pedindo a crianças que saíam para voltar para o corredor. Medo. Várias coisas passando pela cabeça. Perna tremendo, coração na boca. Tudo isso em coisa de minutos", lembrou Carolina Ferreira, na publicação.

Segundo uma amiga de Carolina, que comentou na postagem dela, uma live gravada em uma das salas de aula durante o tiroteio registrou os sons dos disparos e o caos no interior da unidade de ensino. "Todos escuram a correria mas não sabíamos do que se tratava", comentou.

O PM Luciano Soares da Costa também morreu baleado na troca de tiros. Ele e um colega de farda, que estavam de folga, teriam reagido a uma tentativa de assalto a carro forte, que acontecia na Av. Presidente Kennedy, próximo a unidade de ensino. O policial foi atingido com um tiro na cabeça e morreu. O outro PM também se feriu.

De acordo com o Instituo Médico Legal (IML) de Duque de Caxias, o procedimento de necropsia e identificação foi feito no início da manhã deste sábado e, até o início da tarde, o corpo de Diego ainda aguardava liberação pela família. O PM Luciano será enterrado na tarde deste sábado, no Memorial Parque Nycteroy, no Laranjal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.