Foto de Marcela Silveira Assed, de 54 anos, desaparecida desde o dia 10 de setembro.Divulgação

Publicado 18/09/2021 18:24

Rio - Familiares reencontraram, na tarde deste sábado (18), Marcela Silveira Assed, de 54 anos, que estava desaparecida desde o dia 10 de setembro. A mulher, que é portadora de esquizofrenia, foi encontrada na comunidade do Chapéu Mangueira, na Zona Sul do Rio, próxima ao local onde mora. Ela tinha sido vista pela última vez em Vila Isabel, bairro onde morou por 20 anos e pessoas relataram que ela esteve nos bairros de Santo Cristo, Centro, Vila Isabel, Grajaú, Cruz Vermelha e Lapa. Funcionários da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabel, também informaram que Marcela tinha aparecido para assistir às missas nos últimos dias.Por volta das 17h, o filho de Marcela, Tales Assed, publicou em suas redes sociais que ela havia sido localizada e que pessoas estariam a vigiando enquanto ele retornava das buscas. Mais cedo, Tales disse que recebeu uma ligação de uma pessoa que disse ter visto uma mulher muito parecida com sua mãe no Instituto Santa Lúcia, na Gávea, também na Zona Sul. Mas, ao chegar ao local, constatou que não se tratava de Marcela. O jovem também foi informado, por outra pessoa, que ela estaria na região da Carioca, o que também não se confirmou. Ao encontrar a mão no Chapéu-Mangueira, Tales fez uma publicação para informar e agradecer os envolvidos nas buscas."Minha mãe foi encontrada no Chapéu-Mangueira, ao lado de nossa casa, estamos seguros e com ela. Agradeço a todos pela mobilização, vocês salvaram a nossa vida! Eternamente grato a todos que nos ajudaram, nesses momentos minha fé nas pessoas aumenta muito. Obrigado ao poder da internet. Obrigado às pessoas de bom coração! Obrigado de novo! Minha mãe está segura", celebrou Tales.