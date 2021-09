Segunda dose de Coronavac não era aplicada desde quinta-feira - Divulgação

Publicado 18/09/2021 14:35 | Atualizado 18/09/2021 18:25

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que a vacinação de segunda dose com Coronavac será retomada nesta segunda-feira. De acordo com o secretário, a cidade do Rio recebeu, neste sábado, uma carga com 216 mil doses do imunizante. O carregamento é uma substituição do lote da vacina que foi interditado pela Anvisa.

Desde a última quinta-feira (16), a aplicação da segunda dose para quem tomou Coronavac estava suspensa, por conta da falta de doses no estoque da prefeitura. A situação teria sido remediada antes, mas um interdição feita pela Anvisa atrapalhou os planos do município de retomada da campanha.

O lote em questão foi travado pela agência por ter tido uma etapa final da produção feita em fábrica não aprovada em inspeção. Ao todo, 160 mil doses estão paradas no estoque da prefeitura e 45 mil nos postos a espera de liberação.

Neste sábado, o secretário comemorou a retomada da imunização com um relato curioso. "Hoje vacinei com a primeira dose um senhor de 73 anos que reclamou: 'Só estou me vacinando porque o Iate Clube proibiu a minha entrada', #VacinasSalvamVidas parabéns ao Iate e a todos os envolvidos", compartilhou o médico.