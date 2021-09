Foto de Bruno Cristiano de Castro Aleixo, apontado como líder de quadrilha de estelionatários. - Divulgação

Publicado 18/09/2021 14:50 | Atualizado 18/09/2021 14:52

Rio - O líder de uma quadrilha de estelionatários de Minais Gerais, identificado como Bruno Cristiano de Castro Aleixo, foi preso nesta sexta-feira, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A ação contou com a colaboração de agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), da 126ª DP (Cabo Frio) e da 1ª DP-SUL de Belo Horizonte (MG).

Pego em flagrante, Bruno enganou uma corretora para conseguir se hospedar em um imóvel de luxo em Arraial do Cabo, onde levou sua namorada e família para passar uma semana sem pagar nada. Nenhum deles, além do criminoso, sabia do golpe. O estelionatário forjou diversos documentos e conversas para ludibriar a corretora, que no fim desconfiou e procurou a Polícia Civil.As investigações apontaram Bruno como um velho conhecido da polícia mineira, devido a suas diversas passagens por aplicar golpes. De acordo com os agentes, a principal forma de atuação do criminoso é por meios virtuais, onde realiza extorsões e fraudes.