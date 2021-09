Linha Amarela - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Linha AmarelaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 18/09/2021 12:35 | Atualizado 18/09/2021 12:36

Rio - A Lamsa e o Instituto Invepar vão distribuir 500 antenas antilinha para motociclistas na Linha Amarela, em ação para a Semana Nacional de Trânsito, que acontece entre este (18) e o próximo sábado (25). De acordo com a concessionária, também serão realizadas outras ações educativas para conscientizar motoristas. Nos últimos seis meses, de março até agosto de 2021, foram registradas 226 ocorrências no local, uma queda de apenas 2%, em comparação com o mesmo período de 2020 (231).

As antenas protetoras serão instaladas na próxima quarta (22), das 10h às 12h, e quinta-feira (23), das 10h às 12h. A ação será promovida pelo Batalhão de Policiamento de Vias Especiais (BPVE).

Antes disso, as primeiras ações na Linha Amarela estão marcadas para os dias 20 e 21, quando a blitz da Operação Lei Seca, da Secretaria de Estado de Governo, estará nas pistas manuais da praça de pedágio.

Os motoristas serão abordados na ação por uma equipe de cadeirantes, formada por vítimas de acidentes de trânsito. O grupo irá entregar material informativo para motoristas e motociclistas. A concessionária também fará a aferição de temperatura e pressão arterial.



Para participar, os motociclistas deverão apresentar carteira de habilitação original. A iniciativa vai contar ainda com a parceria da Campanha Cerol Mata, que alertará sobre o perigo do uso do cerol, da linha chilena e de outros materiais cortantes em pipas, papagaios e outros modelos, que podem causar mortes.

"A conscientização é fundamental para a construção de um trânsito mais seguro. Afinal, precisamos que todos façam a sua parte, mudem o comportamento na direção, respeitem as regras e só assim conseguiremos reduzir os números de acidentes", afirma a coordenadora de Comunicação e Sustentabilidade da Lamsa, Flavia Siqueira.