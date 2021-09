Policiais eram do 24ºBPM (Queimados) - Reprodução/Google Street View

Policiais eram do 24ºBPM (Queimados)Reprodução/Google Street View

Rio - Um suspeito foi preso e outro ficou ferido em troca de tiros com policiais militares, na manhã deste sábado, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, os agentes do 24º BPM (Queimados) realizavam patrulhamento quando foram atacados pelos homens armados e houve confronto.

Os policiais faziam ronda na região identificada como Brisamar, quando teriam sido atacado a tiros pelos criminosos, iniciando o confronto. Após cessar o tiroteio, os policiais teriam prendido um dos suspeitos e encontrado o outro ferido. Com eles, os policiais apreenderam ainda duas armas e drogas.

A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou a troca de tiros, por volta das 9h10, e pediu atenção para os moradores da localidade Brisamar.