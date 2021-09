Nathan Ferreira, de 16 anos, saltou da Ponte Nilo Peçanha, no bairro Ano Bom, e está desaparecido - Divulgação

Publicado 18/09/2021 11:32

Rio - O corpo do adolescente Nathan Ferreira, de 16 anos, foi encontrado nesta sexta-feira, por volta das 12h, por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no município de Volta Redonda, no Sul Fluminense. O jovem estava desaparecido desde a última terça-feira, após pular da ponte Nilo Peçanha e cair no rio Paraíba do Sul, em Barra Mansa.

O amigo dele, Cassiano Oliveira, de 19 anos, que também pulou no rio, foi resgatado com vida pelos bombeiros no mesmo dia e liberado ainda no local.

Equipes tiveram dificuldades para localizar Nathan por causa da baixa visibilidade do rio. De acordo com moradores da região, o córrego está em seu nível mais baixo. Após cinco dias de buscas, o corpo acabou sendo encontrado na altura do bairro de Siderlândia, em Volta Redonda.