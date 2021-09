São Gonçalo Presente (arquivo) - Divulgação

São Gonçalo Presente (arquivo)Divulgação

Publicado 18/09/2021 09:25 | Atualizado 18/09/2021 12:46

Rio - Uma policial militar do 7º BPM (São Gonçalo), na Região Metropolitana do Rio, foi baleada, na tarde dessa sexta-feira, enquanto fazia patrulhamento de motocicleta nas proximidades do bairro Estrela do Norte. De acordo com a corporação, a policial estava prestando serviço no Projeto Segurança Presente quando foi atingida por um tiro na altura do quadril.

Segundo a Polícia Militar, dois criminosos estavam em uma moto e, quando avistaram a equipe do Segurança Presente, um deles, que estava na garupa, sacou uma arma e disparou contra a policial. Um soldado da PM que participava do patrulhamento acabou caindo de uma moto e lesionou o pé.

A policial militar baleada foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), que fica em São Gonçalo. Ela passou por atendimento médico e não corre risco de morrer. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá). A Polícia Civil ainda não respondeu sobre o andamento das investigações.