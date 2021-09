118ª DP (Araruama) - Divulgaçao

118ª DP (Araruama) Divulgaçao

Publicado 17/09/2021 12:40

Rio - Uma ação da Polícia Civil de Minas Gerais resultou na prisão, na Região dos Lagos, de um traficante que comanda a venda de drogas em comunidades de Belo Horizonte. Geleia, como é conhecido o criminoso, foi encontrado dentro de um hospital público de São Pedro da Aldeia, onde realizava tratamento para pneumonia.

Além do tráfico de drogas, o criminoso é investigado por envolvimento em pelo menos quatro homicídios nos bairros Jardim Filadélfia e Pindorama.

Geleia foi preso por uma equipe do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DIHPP). Segundo a polícia, mesmo de longe era ele o responsável por comandar o tráfico em Belo Horizonte. Na cidade da Região dos Lagos, vivia sob disfarce usando identidade falsa.

Investigações apontam que antes de buscar refúgio no Rio, se escondeu nas cidades de Sabará e Mateus Leme, na Grande BH, e também no Espírito do Santo.



Por apresentar problemas de saúde, Geleia continua preso no Rio, na delegacia de Araruama, e deve ser levado para Minas Gerais na próxima semana.