Mulheres tiveram os cabelos raspados em comunidade na Zona Oeste - Reprodução

Publicado 17/09/2021 12:24 | Atualizado 17/09/2021 15:46

Rio - Agentes da 33ªDP (Realengo) investigam as circunstâncias de um vídeo que circula nas redes sociais em que jovens têm o cabelo raspado na comunidade Nogueira, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, por possíveis traficantes. Não há informações sobre quando as imagens foram registradas.



Segundo relatos, algumas das jovens seriam menores de idade. O delegado Rodrigo de Barros Piedade, titular da delegacia de Realengo, diz que as vítimas ainda serão identificadas. Há informações de que os traficantes rasparam os cabelos das mulheres depois que o dono do morro tomou conhecimento sobre uma conversa em que as meninas teriam falado sobre ele e a esposa, no entanto, o delegado não confirma essa linha de investigação.



Ainda segundo a Polícia Civil, nenhuma vítima ou testemunha compareceu à delegacia. “Foi registrada a ocorrência com base nas informações das redes sociais e vídeos”, disse o delegado.

Em um dos vídeos divulgados em grupos de WhatsApp, um criminoso, em tom irônico, comenta a situação ao questionar com uma das meninas. "Fala, eu sou amante, mas estou fazendo fofoca para a fiel. Eu não banco cadeia e sou piranha", ironiza o traficante, que continua: "Pra ser fiel você tem que bancar cadeia, tu não banca cadeia".

Em outra gravação, um bandido manda uma menina olhar para a câmera do celular e sorrir: "Aí Lívia, quem está aqui também. Dá um sorriso Colgate, olha para a câmera".

Segundo a polícia, apesar de estar sob o controle do tráfico de drogas, a comunidade do Nogueira é alvo constante de invasão de milicianos.

A comunidade viveu uma situação inusitada, em 2017, quando milicianos invadiram a região. Um dos criminosos acabou morto por comparsas depois que usou o celular para gravar um vídeo falando sobre a invasão e deixando exposta a localização deles.

Sessão na internet

Em São Gonçalo, um vídeo em que uma jovem aparece sendo agredida a pauladas foi divulgado nas redes sociais e acabou chegando nas mãos da Polícia Civil, que abriu inquérito para apurar o caso.

A gravação foi feita no mês passado na comunidade da Rua da Feira, no bairro Barro Vermelho. Segundo a polícia, o traficante Leilson Ferreira Fernandes, o Pivete, foi quem deu ordem para o espancamento. Pivete foi morto na semana passada em uma operação da Polícia Militar.

A jovem foi identificada e postou uma foto em suas redes sociais para agradecer a várias mensagens de carinho que recebeu das pessoas.