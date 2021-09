Material apreendido pelos policiais do 30° BPM (Teresópolis) - Divulgação

Publicado 17/09/2021 11:43

Rio - Policiais militares do 30° BPM prenderam, nesta quinta-feira, dois traficantes de drogas na Avenida Rotariana, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Segundo a corporação, um dos criminosos trazia no colo uma farta quantidade de cocaína escondida dentro de uma melancia.

De acordo com a PM, uma equipe recebeu uma denúncia de que o chefe do tráfico de drogas na comunidade do Barroso, vulgo JC, teria recrutado criminosos da favela da Rocinha para levar drogas a Região Serrana. Os policiais conseguiram localizar o veículo e realizaram a abordagem. Durante a ação, os dois homens foram presos.

Com eles, os agentes encontraram parte da droga, e o restante, no interior do veículo.

O caso foi registrado na 110ª DP (Teresópolis).