Distribuição de vacinas pelo Governo do Rio (arquivo) - Reprodução

Publicado 18/09/2021 13:00

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) continua distribuindo, neste sábado, as doses de vacinas das remessas que chegaram nas últimas quarta e quinta-feiras (15 e 16/9) e totalizaram 495.260 doses. Com exceção do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Volta Redonda, que retiraram suas vacinas nesta sexta-feira na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), todos os demais 86 municípios do estado receberão remessas neste sábado.

O total de 495.260 doses engloba 325.260 doses da Pfizer (para primeira e segunda doses) e 170 mil doses da Oxford/Astrazeneca para segunda aplicação.



A Secretaria Estadual de Saúde também recebeu entre a noite de sexta-feira (17) e manhã de hoje (18) novas remessas com 557.400 doses de Coronavac, para primeira e segunda aplicações do esquema vacinal, e 260.250 doses de Oxford/AstraZeneca para a segunda aplicação.



Equipes da CGA ficaram de prontidão para receber os imunizantes, checar a temperatura e inserir dados no sistema. O município do Rio de Janeiro fez a retirada destes lotes neste sábado. Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Volta Redonda farão as retiradas dessas doses na próxima segunda-feira, a partir das 8h. Para as demais cidades, a distribuição ocorre na terça-feira, por helicópteros, caminhões e vans.