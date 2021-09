O técnico foi preso neste sábado, um Clube na Ilha do Governador, onde treina os atletas. - Reprocução

Publicado 18/09/2021 15:54 | Atualizado 18/09/2021 17:01

Rio - Um técnico de basquete foi preso, neste sábado, em um clube na Zona Norte, por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). O homem é suspeito de abusar sexualmente de jovens atletas em um alojamento no bairro da Abolição.

— Jornal O Dia (@jornalodia) September 18, 2021

O delegado titular da distrital, Adriano França, entrou com um pedido ao Plantão Judiciário, que expediu um mandado de prisão temporária de 30 dias, além da quebra de sigilo de dados.



A delegacia também recebeu relatos de outros crimes como o constrangimento de adolescente, maus-tratos e armazenamento de vídeos contendo pornografia dos estupros praticados pelo investigado. Até o momento, já foram identificadas cinco vítimas, mas a distrital acredita que existam muitas outras a serem identificadas.



O técnico cooptava atletas de baixa renda em outros estados, prometendo uma carreira de sucesso em grandes clubes. Todavia, o mesmo ficava de posse da documentação dos atletas que não conseguiam nem mesmo retornar para suas casas ou jogar por outros clubes.



De acordo com as investigações, o suspeito se intitulava policial e utilizava diversas ameaças para que os jovens cedessem e não divulgassem os abusos, até mesmo na presença de outros atletas. Esses crimes eram supostamente praticados no interior do alojamento onde os jovens residiam com técnico.



Foi apreendido o aparelho celular do suspeito, que será remetido para a perícia. O preso permaneceu em silêncio na sede policial e será encaminhado para o sistema prisional.