O governo pretendia vacinar 20 milhões de pessoas nesta faixa etária - Divulgação/Ascom

O governo pretendia vacinar 20 milhões de pessoas nesta faixa etária Divulgação/Ascom

Publicado 16/09/2021 12:36 | Atualizado 16/09/2021 14:01

O Ministério da Saúde publicou, nesta quarta-feira, 15, uma nota técnica recomendando a estados e municípios a suspensão da vacinação do público adolescente sem comorbidade. A pasta volta atrás logo após o início da campanha de imunização desse público.



“A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, na Nota Técnica nº 40/2021- SECOVID/GAB/SECOVID/MS, revisou a recomendação para imunização contra COVID-19 em adolescentes de 12 a 17 anos, restringindo o seu emprego somente aos adolescentes de 12 a 17 anos que apresentem deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade, apesar da autorização pela Anvisa do uso da Vacina Cominarty (Pfizer/Biontech)”, informa o ofício.



A justificativa dada para a nova diretriz é de que maioria dos adolescentes sem comorbidades acometidos pela covid-19 apresentam evolução benigna da doença. Além disso, a pasta também cita a redução na média móvel de casos e óbitos. O governo pretendia vacinar 20 milhões de pessoas nesta faixa etária.



Ainda segundo a nota, a Organização Mundial de Saúde (OMS) não recomenda a imunização de criança e adolescente, com ou sem comorbidades. No entanto, a organização apenas diz que "crianças e adolescentes são menos propensos a ter complicações por causa da doença" e, por isso, é "menos urgente" a vacinação desses grupos.



A decisão do Ministério da Saúde acontece em um contexto de aumento dos relatos de falta de vacinas no país, sobretudo para a segunda dose. Em São Paulo, por exemplo, foi autorizado o uso da Pfizer como substituta da AstraZeneca para 2º dose.



Nesta quarta-feira, 15, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) publicou uma nota ressaltando a necessidade da imunização desse público.



“A vacinação de todos os adolescentes é segura e será necessária, priorizando neste momento aqueles com comorbidade, deficiência permanente e vulneráveis como os privados de liberdade e em situação de rua. Havendo quantitativo de doses suficientes para atender a estas prioridades deve imediatamente ser iniciada a vacinação dos demais adolescentes”, afirma.

Estados

A cidade de São Paulo já informou vai manter a vacinação de adolescentes sem comorbidades, mesmo após a recomendação do Ministério da Saúde. Em nota, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, até esta quarta-feira, 15, o município já tinha vacinado 85% do grupo. Ainda de acordo com a nota, será possível terminar a vacinação desses adolescentes até sexta-feira, 17.



Natal e Salvador, porém, suspenderam a aplicação dos imunizantes nesse público após a nova orientação da pasta.