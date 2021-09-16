Ministro da Defesa, Walter Braga NettoMarcello Casal Jr/Agência Brasil
CPI da Covid: Renan Calheiros defende convocação de Braga Netto na reta final da comissão
A convocação do chefe da pasta, no entanto, não tem consenso entre os integrantes do colegiado
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Operação contra garimpo ilegal nas Terras Yanomami prende 13 pessoas e confisca 64 aviões
Ofensiva durou 15 dias e ainda resultou no confisco de 75 mil litros de combustível, 611 munições, mais de 1.300 quilos de minério e 500 metros de mangueiras de garimpos
Anvisa afirma que não há resultados para a interrupção do uso da vacina da Pfizer em adolescentes
Agência afirmou que os dados recebidos ainda são preliminares e necessitam de aprofundamento para confirmar ou descartar a relação causal com o imunizante
Senadores entram com mandado no STF para obrigar Alcolumbre a pautar sabatina de André Mendonça
Pedido coloca nas mãos do tribunal a responsabilidade de decidir sobre uma nomeação para a própria a Corte
STJ mantém bloqueio de bens de Reinaldo Azambuja e família
Decisão atende pedido feito pelo Ministério Público Federal em denúncia oferecida contra o governador do MS
Em entrevista, ex-presidente da Anvisa diz que 'não há possibilidade de ter Carnaval em 2022'
Para o especialista, o evento é muito solto e não há como ter um controle eficaz em relação aos foliões
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