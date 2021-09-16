PF deflagrou a Operação para investigar e interromper atividades de garimpo ilegal na Terra Indígena YanomamiArquivo/Polícia Federal
Operação contra garimpo ilegal nas Terras Yanomami prende 13 pessoas e confisca 64 aviões
Ofensiva durou 15 dias e ainda resultou no confisco de 75 mil litros de combustível, 611 munições, mais de 1.300 quilos de minério e 500 metros de mangueiras de garimpos
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Em entrevista, ex-presidente da Anvisa diz que 'não há possibilidade de ter Carnaval em 2022'
Para o especialista, o evento é muito solto e não há como ter um controle eficaz em relação aos foliões
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