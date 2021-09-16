Covid-19Reprodução
Nas últimas 24 horas, 34.407 novos casos positivos para o novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram registrados no Brasil. Ao todo, 21.069.017 brasileiros já foram infectados pelo vírus.
O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (147.811), Rio de Janeiro (64.472) e Minas Gerais (53.899). As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.816), Roraima (1.982) e Amapá (1.969).
Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus, São Paulo também lidera com mais de 4 milhões de casos. Minas Gerais, com 2 milhões, e Paraná, com 1,4 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (87.924), seguido por Amapá (122.627) e Roraima (125.840).
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