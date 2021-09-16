Covid-19 - Reprodução

Covid-19Reprodução

Publicado 16/09/2021 18:18 | Atualizado 16/09/2021 18:19

São Paulo - O Brasil registrou 643 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 589.240 vidas perdidas para a doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quinta-feira (16).



Nas últimas 24 horas, 34.407 novos casos positivos para o novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram registrados no Brasil. Ao todo, 21.069.017 brasileiros já foram infectados pelo vírus.

Nesta quinta, o país registrou média móvel de óbitos de 581; na quarta, essa taxa era de 597. Já a média móvel de casos está em 15.731.



O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (147.811), Rio de Janeiro (64.472) e Minas Gerais (53.899). As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.816), Roraima (1.982) e Amapá (1.969).



Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus, São Paulo também lidera com mais de 4 milhões de casos. Minas Gerais, com 2 milhões, e Paraná, com 1,4 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (87.924), seguido por Amapá (122.627) e Roraima (125.840).