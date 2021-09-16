Fiocruz entrega ao Ministério da Saúde mais 2,1 milhões de doses da vacina Covid-19 - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Fiocruz entrega ao Ministério da Saúde mais 2,1 milhões de doses da vacina Covid-19Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Publicado 16/09/2021 18:13 | Atualizado 16/09/2021 18:15

Rio - A Fiocruz entregou ao Ministério da Saúde (MS), nesta quinta-feira (16), mais uma remessa de vacinas Covid-19 produzidas pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz). Foram fornecidos 2,1 milhões de doses, sendo 100 mil diretamente para o estado do Rio de Janeiro. É a segunda remessa entregue esta semana. A primeira ocorreu na terça-feira (14) e contou com 1,7 milhão de doses.



Com a remessa, a Fundação alcança a marca de 95,8 milhões de doses de vacinas disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Uma nova entrega está prevista para acontecer ainda nesta sexta-feira (17).



A Fiocruz alcançou também, no último fim de semana, o quantitativo de 100 milhões de doses produzidas. No momento, a instituição conta com mais de 11 milhões de doses em controle de qualidade, para serem entregues à população, por meio do MS, tão logo ocorram as suas liberações.

Atrasos

Desde o dia 27 de agosto não havia entrega de vacinas por parte da instituição. Esse intervalo ocorreu porque os lotes mensais referente a agosto do ingrediente farmacêutico ativo (IFA), importado para a fabricação da vacina, só chegaram nos dias 25 e 30. Como o processo de fabricação e controle de qualidade das doses demora cerca de 21 dias, a liberação só ocorreu esta semana.