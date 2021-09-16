Cabe ao senador senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, pautar a sabatinaMarcello Casal JrAgência Brasil
'Demora na sabatina de Mendonça para o STF beira o absurdo', diz Flávio Bolsonaro
Indicado há dois meses pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a vaga de Marco Aurélio Mello, o ex-ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) tem apoio do filho do presidente
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Caso João Alberto: após morte e acusação de racismo, Carrefour põe diretor negro na segurança
João Alberto Silveira Freitas, negro de 40 anos, foi espancado e morto por dois seguranças em um supermercado Carrefour de Porto Alegre, em novembro de 2020
Incêndio na Chapada dos Veadeiros já dura cinco dias e destrói 10 mil hectares
Corpo de Bombeiros de Goiás e brigadistas de diferentes instituições atuam no combate ao fogo
Câmara acata decisão do TSE e cassa mandato do deputado Boca Aberta
Parlamentar está sendo acusado de quebra de decoro, além de já ter sido condenado por denunciação caluniosa
Ministro da Saúde afirma que limitou vacinação de adolescentes por 'cautela com eventos adversos'
Marcelo Queiroga ainda teceu críticas sobre vacinação antecipada dos estados
Ministro da Educação diz que jogou 'R$ 300 milhões na lata do lixo' com estudantes que faltaram Enem
Milton Ribeiro se referiu aos gastos com impressão de provas e logística para distribuir as avaliações. O exame, realizado em meio à pandemia, em salas com ocupação superior à prometida, teve recorde de abstenção
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