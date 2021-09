Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) - Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Publicado 16/09/2021 14:32 | Atualizado 16/09/2021 14:40

Brasília - Sem perceber que estava com o microfone aberto, o deputado Igor Timo (Podemos-MG) xingou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de "filho da p***", no fim da sessão que concluiu, na madrugada desta quinta-feira, 16, a votação do Projeto de Lei Complementar 112/11, que cria o novo Código Eleitoral. "Já tá encerrando. Não vai deixar eu falar de novo. Quer ver que filho da p***", afirmou o parlamentar, interrompendo o discurso feito por Lira.



Em seguida, o chefe da Câmara questionou: "Quem é que falou aí?", e passou a palavra ao deputado, que mudou de assunto. Timo agradeceu pela relatoria da deputada Margarete Coelho (PP-PI). "Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, presidente, para parabenizar a deputada Margarete pelo belíssimo trabalho, que demonstra ser a qualidade da mulher brasileira, mostrando que o lugar de mulher é onde ela quiser", disse após a gafe.



No encerramento dos trabalhos de ontem, o deputado Igor Timos (Podemos-MG) esquece o microfone aberto e xinga o presidente da casa deputado Arthur Lira (PP-AL) ao vivo. | #Politica #camaradeputados pic.twitter.com/PSr7fOQoLX — Política, Futebol e Religião (@PoliticaeFut) September 16, 2021

Em publicação no Twitter, nesta quinta-feira, o deputado pediu desculpas ao presidente da Casa: "Peço desculpas ao presidente @ArthurLira_ por quem tenho profundo respeito, ao parlamento e a todos os brasileiros. Tenho convicção de que se tratou apenas de força de expressão. Garanto que isso não irá se repetir", escreveu. "Peças que a modernidade nos pregam: Sem qualquer viés pejorativo e sem notar que o microfone estava aberto, utilizei uma expressão inadvertida ao pedir para fazer uso da palavra ao final da sessão de ontem", acrescentou Timo.