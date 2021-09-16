Show da Fé: Igreja da Graça de Deus é condenada e terá de pagar valor milionárioReprodução
Igreja da Graça de Deus é condenada a pagar dívida de R$ 16,2 milhões
Valor a ser quitado refere-se ao aluguel de três meses - maio, junho e agosto de 2020 - para manter o programa 'Show da Vida' na grade de programação da TV Bandeirantes
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Randolfe diz que CPI deve ter mais duas semanas de depoimento
Senador afirmou, ainda, que a oitiva de Danilo Trento, diretor da Precisa Medicamentos, é uma das mais importantes
Bolsonaro diz que não tem 'superpoder' para resolver 'problema de todo mundo'
Presidente tem vivido conflitos com apoiadores após a divulgação da carta que sugere harmonia entre os poderes
Ministério da Saúde recomenda suspensão da imunização de adolescentes
Pasta revisou decisão de vacinar adolescentes de 12 a 17 anos um dia após o início da campanha de imunização deste público
Pacheco diz que vai procurar Alcolumbre para encaminhar indicação de André Mendonça ao STF
Presidente da CCJ tem resistido à marcar a sabatina de André Mendonça e a indicação está parada na casa
Prevent Senior ocultou mortes em pesquisa sobre cloroquina apoiada por Bolsonaro
Na mira da CPI da Covid-19, empresa ocultou sete mortes em estudo realizado para comprovar a eficácia do medicamento