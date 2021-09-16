Sede da Polícia Federal em BrasíliaMarcelo Camargo/Agência Brasil
PF apreende 329 kg de cocaína em exportadora de cargas
Droga teria sido colocada por criminosos em contêiner de gergelim que iria para a Holanda
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Diretor-executivo da Prevent Senior não comparecerá à CPI nesta quinta-feira
CPI pretende investigar empresa sobre suposta pressão para que médicos conveniados prescrevessem o 'tratamento precoce' para a covid-19
Bolsonaro envia ao Congresso plano de redução de incentivos fiscais
Com a aprovação da PEC, o governo pode reservar até R$ 44 bilhões do Orçamento para pagar o auxílio em 2021
Justiça condena filho da ex-mulher de Bolsonaro por violência doméstica
Ivan Valle teria agredido a ex-mulher com um chute na perna e um tapa no rosto, além de apertar seu pescoço e a empurrar na frente da filha de um ano
CPI da Covid vai ouvir diretor-executivo da Prevent Senior nesta quinta-feira
Senadores querem investigar suposta pressão da operadora sobre os médicos para prescrição do tratamento precoce para a covid-19, além de denúncias de assédio
Vídeo: deputado diz em sessão na Câmara que Mato Grosso do Sul fica na região Sul
Deputado Hélio Costa, do Republicanos, questionou informação correta que estava em documento durante sessão da Comissão de Trabalho
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