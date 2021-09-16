Sede da Polícia Federal em Brasília - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Sede da Polícia Federal em BrasíliaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 16/09/2021 10:24 | Atualizado 16/09/2021 10:43

A Polícia Federal (PF) apreendeu, na madrugada desta quinta-feira, 16, uma carga de 329 quilos de cocaína em empresa exportadora de cargas, no município de Paranaguá, no Paraná. A droga estava embalada em tabletes agrupados em 20 fardos.

Segundo a PF, a cocaína teria sido colocada clandestinamente por criminosos em um contêiner armazenado no pátio da empresa, em meio a uma carga de gergelim cujo destino era o Porto de Rotterdam, na Holanda.

Todo o material foi encaminhado para a Delegacia da PF em Paranaguá, que abriu inquérito para investigar os responsáveis pelo tráfico internacional de cocaína.