Segundo o senador Humberto Costa, a reunião continua agendada e os senadores discutirão novos requerimentos e questões administrativas - Jefferson Rudy/Agência Senado

Segundo o senador Humberto Costa, a reunião continua agendada e os senadores discutirão novos requerimentos e questões administrativas Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 16/09/2021 10:13

A CPI da Covid informou que Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da operadora de saúde Prevent Senior, não deve comparecer na sessão desta quinta-feira, 16. Segundo informações dos advogados do empresário, não houve tempo hábil para garantir a presença do médico na comissão, pois Pedro recebeu a intimação para comparecer à CPI na tarde desta quarta-feira, 14.

Segundo o senador Humberto Costa (PT-PE), a reunião continua agendada e os senadores discutirão novos requerimentos, além do cronograma até o fim de setembro e estratégicas para as diversas linhas de investigação da comissão.

Durante a fala com os jornalistas, o parlamentar também sugeriu que seja instalada a CPI das Rachadinhas, proposta pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

De autoria do senador Humberto Costa, o requerimento de convocação de Pedro Benedito Batista tem por objetivo investigar a Prevent Senior sobre uma suposta pressão para que médicos conveniados prescrevessem medicamentos do chamado tratamento precoce para a covid-19. Além de analisar denúncias de pacientes da operadora, que teriam sido assediados para aceitar o tratamento precoce.