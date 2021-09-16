Ivan Valle, filho de ex-mulher de Jair Bolsonaro Reprodução
Justiça condena filho da ex-mulher de Bolsonaro por violência doméstica
Ivan Valle teria agredido a ex-mulher com um chute na perna e um tapa no rosto, além de apertar seu pescoço e a empurrar na frente da filha de um ano
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CPI da Covid vai ouvir diretor-executivo da Prevent Senior nesta quinta-feira
Senadores querem investigar suposta pressão da operadora sobre os médicos para prescrição do tratamento precoce para a covid-19, além de denúncias de assédio
Vídeo: deputado diz em sessão na Câmara que Mato Grosso do Sul fica na região Sul
Deputado Hélio Costa, do Republicanos, questionou informação correta que estava em documento durante sessão da Comissão de Trabalho
Inscrições do Enem 2021 para pessoas privadas de liberdade acabam nesta sexta-feira
Provas serão aplicadas pelo Inep nos dias 11 e 12 de janeiro de 2022
Câmara aprova novo Código Eleitoral com quarentena para juízes e policiais
Texto aprovado pela Casa na madrugada desta quinta-feira seguirá para análise do Senado
Covid-19: Brasil chega a 139,8 milhões de vacinados com ao menos uma dose
Já são 76,7 milhões de brasileiros com a imunização completa