Número equivale a 65,58%Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 15/09/2021 21:03 | Atualizado 15/09/2021 21:28

O número de brasileiros com esquema vacinal completo com duas doses ou com o imunizante de aplicação única é de 76,7 milhões, o que corresponde a 35,98% da população. Foram registradas 1,8 milhão de aplicações nas últimas 24 horas.

Com o avanço diário da vacinação, 139,8 milhões de habitantes estão parcialmente imunizados, ou seja, receberam pelo menos uma dose. Em relação ao total da população, este número equivale a 65,58%.

As primeiras doses foram aplicadas em 613.687 mil pessoas nas últimas 24 horas. Por outro lado, 1,1 milhão recebeu a 2ª aplicação da vacina. Os imunizantes de dose única foram aplicados em 2.452 pessoas. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.