Boca Aberta deputado - divulgação

Publicado 15/09/2021 20:07 | Atualizado 15/09/2021 20:13

O deputado Boca Aberta (PROS-PR) protagonizou, na manhã desta quarta-feira, 15, mais um episódio de intimidação, xingamentos e ameaças no Congresso Nacional. A "vitima" da vez foi o, também, deputado Alexandre Leite (DEM-SP). Leite, que é o relator do processo de cassação do deputado Boca Aberta no Conselho de Ética, foi perseguido por Boca Aberta pelos corredores da casa.



As ofensas foram registradas em vídeo pela assessoria de Leite enquanto o deputado era seguido por Boca Aberta nos corredores da Câmara

Em um vídeo registrado por um assessor de Leite, Boca Aberta dispara xingamentos ao parlamentar como, "cafajeste", "vagabundo", "bandido" e "ordinário". Ao ser abordado pela Policia da Casa, que tentava conter a situação, o parlamentar questionou "Vai fazer o que? Eu sou deputado".



A cena aconteceu após a reunião do Conselho de Ética onde seria analisado o parecer de Leite pela cassação de Boca Aberta. O parlamentar responde por ter invadido uma unidade de saúde, filmado o médico plantonista e divulgado o vídeo em suas redes sociais.



Veja o vídeo: