Covid-19Reprodução

Publicado 15/09/2021 18:07 | Atualizado 15/09/2021 18:09

São Paulo - O Brasil contabilizou 800 mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 588.597 vidas perdidas desde o início da pandemia. Depois de uma série de quedas consecutivas, a média móvel voltou apresentar tendência de crescimento, fechando o dia em 597.



Foram contabilizados 14.780 novos casos, totalizando 21.034.610 diagnósticos positivos. A média móvel de infecções está em 15.229.

A Secretaria de Roraima informou que corrigiu inconsistências apresentadas anteriormente, fator que pode influenciar nos números do dia.



Desde o início de junho do ano passado, após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) informa os dados referentes a pandemia da covid-19.

De acordo com o Johns Hopkins, 226.195.125 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus. Outras 4.655.901 foram a óbito em todo o mundo. A universidade aponta que 5.773.402.600 doses da vacina já foram aplicadas



No Brasil, segundo dados do Conselho Nacional de Saúde (CNS), mais de 214 milhões de doses já foram aplicadas em todo país, sendo 139 milhões de primeira e 75 milhões de segunda dose.