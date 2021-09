Jair Bolsonaro (sem partido) - Marcos Correa/PR

Jair Bolsonaro (sem partido) Marcos Correa/PR

Publicado 15/09/2021 17:00

A organização não governamental Human Rights Watch (HRW) afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ameaça os pilares da democracia. Em um documento publicado nesta quarta-feira, 15, a entidade disse que os recentes discursos de Bolsonaro "fazem parte de um padrão de ações e declarações" que "parecem destinadas a enfraquecer os direitos fundamentais, as instituições democráticas e o Estado de Direito no Brasil".



Com divulgação na data em que se comemora o Dia da Democracia, o documento cita que nas últimas semanas Bolsonaro buscou intimidar o Supremo Tribunal Federal (STF) e ameaçar a realização das eleições de 2022.



O discurso feito por Bolsonaro no 7 de Setembro diante de apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, também é mencionado no documento, que destaca ainda que o presidente da República "viola a liberdade de expressão daqueles que o criticam".



Para o diretor da Human Rights Watch das Américas, José Miguel Vivanco, Bolsonaro é "um apologista da ditadura militar no Brasil, está cada vez mais hostil ao sistema democrático de freios e contrapesos". "