O narrador Luciano do Valle e seu neto Lucas do ValleReprodução

Publicado 15/09/2021 15:01 | Atualizado 15/09/2021 15:03

São Paulo - Lucas do Valle, um dos netos do narrador Luciano do Valle — que fez história na televisão brasileira — foi baleado em uma tentativa de assalto. A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pelo IG Esportes.



De acordo com as primeiras notícias, a vítima, filho da jornalista Alessandra do Valle, levou um tiro na cabeça e está internado.

O caso teria ocorrido na madrugada desta quarta-feira, em São Paulo, porém, ainda não há mais informações sobre o ocorrido e também sobre o atual estado de saúde do neto do narrador. O avô morre em 2014, após passar mal antes do jogo entre Atlético-MG e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

Lucas, que completará 30 anos nessa semana, já trabalhou no SBT, porém, atrás das telas, na parte comercial da emissora de Silvio Santos. No momento, cuida de agência de artistas.