Omar AzizDivulgação

Publicado 15/09/2021 15:32 | Atualizado 15/09/2021 17:09

Brasília - A CPI da Covid aprovou, nesta quarta-feira, 15, requerimentos para a convocação de novos depoentes como Wagner Rosário, ministro da CGU e Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM) tomou a decisão de ouvir o ministro depois de descobrir que a CGU participou de uma operação da Polícia Federal, em outubro do ano passado, que apreendeu o celular do empresário Marconny Albernaz de Faria.

Para o senador Eduardo Girão (Podemos-CE), que fez o pedido, a operação da PF demonstra a necessidade de a CPI ouvir o ministro da Controladora-Geral da União (CGU), Wagner Rosário. Ele acredita que o depoimento seria um caminho para aprofundar as investigações relacionadas aos recursos federais enviados a estados e municípios.

Aziz, por sua vez, afirmou que vai agendar o depoimento, para que o ministro possa esclarecer o motivo de, mesmo conhecendo todas as suspeitas de irregularidades envolvendo o contrato da vacina indiana Covaxin com o Ministério da Saúde, não ter impedido que as tratativas fossem adiante.

Wagner Rosário, ministro-chefe da CGU, deve ser convocado em breve pela #CPIdaCovid. Omar Aziz, presidente da comissão, o acusou de prevaricação pelo fato de não ter investigado, mesmo tendo ciência dos esquemas de corrupção na Saúde.#ODia pic.twitter.com/ZnBupNTVLZ — Jornal O Dia (@jornalodia) September 15, 2021



O presidente da CPI considerou que Wagner Rosário tem que explicar à comissão por que não tomou ações para barrar as negociações irregulares conduzidas no Ministério da Saúde. Para Omar Aziz, Wagner Rosário prevaricou, ou seja, como servidor público, deixou de tomar iniciativas que são de sua responsabilidade, se omitindo diante de irregularidades.



"O que ele tem que explicar não é as operações que ele fez, é a omissão dele em relação ao governo federal. Tem que vir, mas não tem que vir para jogar para a torcida, não. Ele vai jogar aqui é no nosso campo. E Wagner Rosário, que tinha acesso a essas mensagens desde 27 de outubro de 2020, ele é um prevaricador"declarou Omar, ao pedir que o relator inserisse a informação no parecer final da CPI.



Segundo o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), essa estratégia foi enviada por Marconny a Ricardo Santana, para que ele pudesse então encaminhá-la para o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde.

Ainda nesta quarta-feira, a CPI aprovou a convocação da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle. Indícios apontam que ela teria beneficiado o lobista Marconny Faria em assuntos do governo.

"Acabamos de aprovar requerimento de convocação da Sra. Ana Cristina Bolsonaro. Temos certeza que seu depoimento contribuirá muito para as investigações desta CPI", completou Randolfe.