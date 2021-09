Entrega de vacinas contra covid-19 da Pfizer no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, em São Paulo - Reprodução

Publicado 15/09/2021 16:29

São Paulo - A Pfizer, produzida em parceria com a BioNTech, entrega nesta quarta-feira, 15, mais 2 milhões de doses da vacina contra Covid-19, que serão divididas em 2 voos. Os lotes serão enviados, com 930.150 e 1.140.750 imunizantes em cada uma, e vão desembarcar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em São Paulo, às 18h40 e 19h.

Com a chegada do 73º lote na terça, 73,6 milhões de doses da vacina já terão sido entregues pela Pfizer ao Brasil.

Desta terça-feira até o próximo domingo, a empresa irá enviar, ao total, 8.463.780 de doses da vacina contra a covid-19. Ao longo desta semana, oito voos sairão do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

Somados aos lotes anteriores, terão sido entregues ao governo brasileiro mais de 81 milhões. A previsão é que a Pfizer envie 200 milhões de doses do imunizante ao país até o final deste ano, por meio de dois contratos de fornecimento da vacina.

O primeiro, fechado em com o Ministério da Saúde em 19 de março, prevê a entrega de 100 milhões até o final deste mês. Já o segundo, assinado em 14 de maio, prevê a entrega de mais 100 milhões de doses entre outubro e dezembro.