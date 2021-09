Enzo Jacomini, Jeferson Rodrigues e Raíssa Borges foram presos suspeitos de matar amiga - Reprodução/TV Anhanguera/Polícia Civil de Goiás

Publicado 15/09/2021 16:03 | Atualizado 15/09/2021 16:09

Goiânia - A polícia de Goiás prendeu três jovem suspeitos de matar Ariane Bárbara Laureano de Oliveria, que tinha 18 anos. Ariane foi morta no dia 24 de agosto e ficou desaparecida durante seis dias até ser encontrada já sem vida.

O delegado Marcos Gomes, responsável pela investigação do crime, informou que a jovem foi morta porque um dos suspeitos desejava saber se era psicopata ou não. Jeferson Cavalcante Rodrigues, de 22 anos, Raíssa Nunes Borges, de 19, e Enzo Jacomini Carneiro Matos, de 18, foram presos nesta quarta-feira (20).

Segundo depoimentos dos suspeitos, dois deles se indentificavam como satanistas. De acordo com o delegado, a escolha de matar Ariane não foi pensada e poderia ter acontecido com qualquer outro jovem.

Antes de desaparecer, Ariane tinha enviado um áudio para a família avisando que sairia para comer com algumas amigas. Após cometer o assassinato, o trio abandonou o corpo da jovem em uma mata no Setor Jaó, na capital do estado.

Os suspeitos são acusado de asfixiar, esfaquear e ocultar o corpo de Ariane. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário.