Anúncio sobre entrega total da CoronaVac foi feito durante uma coletiva de imprensa do governo estadual - Reprodução/ Internet

Publicado 15/09/2021 14:34

O Instituto Butantan enviou o último lote de doses da CoronaVac ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Foram entregues 5,1 milhões de vacinas nesta quarta-feira, 15. Dessa forma, o instituto e o governo de São Paulo concluem a entrega dos 100 milhões de imunizantes programados para envio ao Ministério da Saúde.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa do governo estadual. O governador de SP, João Doria, e o presidente do Butantan, Dimas Covas, falaram sobre a entrega do imunizante. "Dessas doses, 5,1 milhões encerram o contrato de 100 milhões com o Ministério da Saúde. Butantan, o primeiro a entregar vacinas ao Brasil, em janeiro, é o primeiro também a concluir o seu contrato. Neste momento, é o maior quantitativo de doses entregues ao Ministério da Saúde", afirmou Covas.

Já Doria focou no fato da CoronaVac ser a vacina com um grande número de aplicações nos brasileiros. “Hoje entregamos um lote de 5,1 milhões de doses da vacina do Butantan, cumprindo, com isso, 100 milhões de doses desta vacina que está no braço de brasileiros. Quase 40% de todos os brasileiros tomaram a Coronavac, inclusive eu”, disse Doria.

Além da doses entregues nesta quarta previstas para término do contrato, o Butantan também começou a enviar os imunizantes para substituir o lote que foi interditado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 4 de setembro. Para isso, foram entregues 1,8 milhão de doses para a substituição dos lotes colocados em quarentena.

“Vamos substituir todas as 8 milhões de doses por outras doses de Coronavac produzidas pela fábrica que foi inspecionada pela Anvisa, assim eliminamos o impasse e disponibilizamos a vacina para ser aplicada nos brasileiros”, completou Doria.

Doses

As doses liberadas nesta quarta-feira foram produzidas pelo Butantan com IFA proveniente de fábrica na China, certificada previamente pela Anvisa. A ação foi possível a partir de conversas junto à biofarmacêutica Sinovac para o envio de novas doses da CoronaVac, em substituição aos lotes que estão suspensos.



Um novo lote com 5 milhões de doses prontas chegará em São Paulo na próxima semana, produzido na mesma planta fabril, oferecendo uma solução prática para o impasse de doses ainda retidas pela Anvisa. Enquanto isso, o Instituto Butantan mantém uma força-tarefa em entendimento junto ao órgão federal para a liberação dos lotes interditados.

As entregas ao Ministério da Saúde foram iniciadas em 17 de janeiro após a liberação da Anvisa para o uso emergencial da vacina. O prazo final do envio de 100 milhões de imunizantes era programado para o dia 30 de setembro, porém o governo de SP, durante meses, afirmava que finalizaria até o dia 30 de agosto. Mas, a entrega foi feita com 15 dias de atraso em relação ao prometido por Doria.

No final do mês passado, Covas admitiu a mudança de planos e afirmou que o término da entrega seria adiada após necessidade de reprogramação. As vacinas enviadas nesta quarta-feita fazem parte do segundo contrato com a pasta, de 54 milhões de doses. O primeiro contrato, com 46 milhões de doses, foi concluído em 12 de maio.