TSE vai apurar manifestações do 7 de setembro - Divulgação /TSE

TSE vai apurar manifestações do 7 de setembroDivulgação /TSE

Publicado 15/09/2021 11:55

Brasília - Por decisão do corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Luís Felipe Salomão, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai investigar se os atos do 7 de setembro foram financiados e, caso tenham sido, por quem. Além disso, Salomão espera entender se as manifestações podem ser consideradas propaganda eleitoral antecipada ou não.

Conforme divulgou a jornalista Camila Bomfim, da Globonews, o objetivo é investigar se os participantes foram pagos para estar nos atos e também quem teria pago transporte e alimentação para o grupo. A apuração será incluída na investigação sobre o presidente que já corre no TSE.

Esse será o primeiro desdobramento de investigação desde que as manifestações aconteceram no feriado e deve apontar, ainda, se houve abuso de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação social, fraudes e condutas proibidas a agentes públicos. O inquérito em questão analisa os ataques do mandatário ao sistema eleitoral brasileiro.



A iniciativa do TSE aconteceu após frequentes ataques do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas. Em live, o chefe do Executivo chegou a apontar eleições que teriam sido fraudadas, sem apresentar quaisquer provas do suposto crime.