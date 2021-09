Idosos com mais de 85 anos de idade passam a receber a dose adicional exclusivamente com esse imunizante - Pixabay - Creative Commons

Idosos com mais de 85 anos de idade passam a receber a dose adicional exclusivamente com esse imunizantePixabay - Creative Commons

Publicado 15/09/2021 09:11

Com a chegada de 340 mil doses da vacina da Pfizer prevista para esta quarta-feira, 15, na cidade de São Paulo, idosos com mais de 85 anos de idade passam a receber a dose adicional exclusivamente com esse imunizante.



Estão elegíveis para receber a dose de reforço todos os vacinados com segunda dose há mais de seis meses. O objetivo é reforçar a proteção da população mais vulnerável, especialmente em relação à variante delta, predominante no município.



Intercambialidade de imunizantes



Segundo a Secretaria Especial de Comunicação, qualquer pessoa que deveria ter tomado a segunda dose de AstraZeneca e ainda não completou o esquema vacinal também poderá comparecer a um dos postos de vacinação para receber o imunizante da Pfizer.



Além disso, o governo de São Paulo explica que a medida excepcional e emergencial se deve à indisponibilidade das vacinas de AstraZeneca, que ainda não foram entregues pelo Ministério da Saúde ao município. A combinação dos dois tipos de vacinas é segura e eficaz na proteção contra a covid-19.