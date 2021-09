Luiza trajano - Divulgação

Luiza trajanoDivulgação

Publicado 15/09/2021 16:53 | Atualizado 15/09/2021 17:20

A empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho Administrativo da rede varejista Magazine Luiza, foi eleita pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2021.

Na revista norte-americana, o texto sobre a empresária foi escrito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na publicação, ele fala de Luiza como a "mulher que assumiu o desafio de construir uma gigante comercial enquanto constrói um Brasil melhor".



Lula destacou no texto a trajetória da empresária em um meio dominado por homens, lembrando que ela começou o Magazine Luiza com uma única loja em 1957.

"No mundo de negócios ainda dominado por homens, a brasileira Luiza Trajano conseguiu transformar o Magazine Luiza, que começou como uma loja única em 1957, em um gigante do varejo com dezenas de bilhões de dólares. É uma grande conquista - uma entre muitas", disse ele.

Na carta, o ex-presidente Lula também falou sobre o trabalho de Luiza durante a pandemia da covid-19.

"Quando a covid-19 chegou ao Brasil, matando mais de 580 mil brasileiros e causando uma recessão, o Magazine Luiza ajudou as pequenas empresas a se adaptarem ao comércio digital, fornecendo uma plataforma para vender e entregar seus produtos. Em um momento em que o governo federal brasileiro minimizava o risco que a pandemia representava, Luiza corajosamente falou sobre a urgência da vacinação", disse ele.

Além disso, Lula também falou sobre a defesa de Luiza sobre a igualdade entre homens e mulheres, com a criação do Mulheres do Brasil, um grupo apartidário de mais de 95 mil mulheres que trabalham para construir uma sociedade melhor e apoiar as vítimas de violência doméstica.

Ele também pontuou o esforço da empresária que, no final de 2020, criou um projeto para promover a inclusão dentro do Magazine Luiza, em que lançou um programa de trainees para oferecer oportunidades para os afro-brasileiros.



"Em um mundo onde bilionários queimam fortunas em aventuras espaciais e iates, Luiza se dedica a um tipo diferente de odisséia. Ela assumiu o desafio de construir um gigante comercial e ao mesmo tempo construir um Brasil melhor", declarou o ex-presidente.

Vale destacar que Trajano é a única brasileira presente na seleta lista que conta com nomes como o da atriz Kate Winslet, do casal real Harry e Meghan Markle, da cantora Billie Eilish, da cantora Britney Spears, dentre outros. Além disso, ela aparece ao lado da ginasta norte-americana Simone Biles. No ano passado, a revista incluiu o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o youtuber Felipe Neto entre os escolhidos.

Em agosto, Luiza foi listada pela Forbes como a segunda mulher mais rica do Brasil, com uma fortuna avaliada em R$ 23,5 bilhões. Ela ficou apenas atrás de Vicky Safra, viúva de Joseph Safra e uma das controladoras do Banco Safra, que tem R$ 37 bilhões de fortuna.