Inscrições do Enem 2021 para pessoas privadas de liberdade acabam nesta sexta-feira | Brasil | O Dia

O prazo de inscrição do Enem PPL começou no dia 6 de setembroMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Inscrições do Enem 2021 para pessoas privadas de liberdade acabam nesta sexta-feira
Provas serão aplicadas pelo Inep nos dias 11 e 12 de janeiro de 2022
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Câmara aprova novo Código Eleitoral com quarentena para juízes e policiais
Texto aprovado pela Casa na madrugada desta quinta-feira seguirá para análise do Senado
Covid-19: Brasil chega a 139,8 milhões de vacinados com ao menos uma dose
Já são 76,7 milhões de brasileiros com a imunização completa
Ministério da Saúde mantém intervalo de 12 semanas para a AstraZeneca
Anúncio foi feito na noite desta quarta-feira
Fiocruz divulga Nota técnica sobre melhorias no sistema de inclusão de dados sobre vacinação no Brasil
Sistema contém as variáveis necessárias para o monitoramento da pandemia em diversos aspectos, como as tendências sócio demográficas de casos e óbitos e a efetividade da vacinação
Caso Miguel: Sarí diz que tentou convencer menino a sair do elevador
Sarí Corte Real, ré no processo que investiga o caso, prestou depoimento no Centro Integrado da Criança e do Adolescente (CICA)
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