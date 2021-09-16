O deputado federal Hélio Costa (Republicanos-SC) afirmou, nesta quarta-feira, 14, que o Mato Grosso do Sul fica na Região Sul do Brasil e não no Centro-Oeste. A fala aconteceu durante a sessão da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados.
"O Mato Grosso do Sul não fica na região Norte, Sudoeste. O Mato Grosso do Sul fica na região Sul. Fica na região Sul, o pessoal errou aqui na geografia", disse o deputado ao comentar sobre uma publicação durante a sessão. Veja abaixo:
Deputado federal Hélio Costa (Republicanos-SC) afirma, durante sessão na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara, que Mato Grosso do Sul fica na Região Sul do Brasil, não no Centro-Oeste. #ODiapic.twitter.com/sn1EEc2qNQ
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