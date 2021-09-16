Deputado federal Hélio Costa (Republicanos-SC) - Reprodução

Deputado federal Hélio Costa (Republicanos-SC) Reprodução

Publicado 16/09/2021 08:34

O deputado federal Hélio Costa (Republicanos-SC) afirmou, nesta quarta-feira, 14, que o Mato Grosso do Sul fica na Região Sul do Brasil e não no Centro-Oeste. A fala aconteceu durante a sessão da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados.



"O Mato Grosso do Sul não fica na região Norte, Sudoeste. O Mato Grosso do Sul fica na região Sul. Fica na região Sul, o pessoal errou aqui na geografia", disse o deputado ao comentar sobre uma publicação durante a sessão. Veja abaixo:

Deputado federal Hélio Costa (Republicanos-SC) afirma, durante sessão na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara, que Mato Grosso do Sul fica na Região Sul do Brasil, não no Centro-Oeste. #ODia pic.twitter.com/sn1EEc2qNQ — Jornal O Dia (@jornalodia) September 15, 2021



Hélio Costa foi o deputado mais votado em Santa Catarina nas eleições de 2018, com 179.307 votos.



Apesar da afirmação feita pelo deputado, o Mato Grosso do Sul faz parte da Região Centro-Oeste, que também é composta por Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.



Já a Região Sul é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

