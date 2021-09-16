Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG)Pedro Gontijo/Senado Federal
"Sempre faremos a opção pelo caminho do consenso para resolver essa questão", disse Pacheco ao anunciar que conversará com Alcolumbre.
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Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG)Pedro Gontijo/Senado Federal
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