Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL)Cleia Viana/Câmara dos Deputados
Arthur Lira sugere mutirão de votações 'importantes' na retomada de trabalho presencial
Segundo ele, a Câmara deve deixar o sistema virtual e retornar ao esquema presencial em outubro
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Igreja da Graça de Deus é condenada a pagar dívida de R$ 16,2 milhões
Valor a ser quitado refere-se ao aluguel de três meses - maio, junho e agosto de 2020 - para manter o programa 'Show da Vida' na grade de programação da TV Bandeirantes
Randolfe diz que CPI deve ter mais duas semanas de depoimento
Senador destacou a importância do depoimento do diretor da Precisa Medicamentos, Danilo Trento. Já a oitiva que estava prevista para esta quinta-feira, do diretor da Precisa Medicamentos, acontecerá na próxima quarta, 22
Bolsonaro diz que não tem 'superpoder' para resolver 'problema de todo mundo'
Presidente tem vivido conflitos com apoiadores após a divulgação da carta que sugere harmonia entre os poderes
Ministério da Saúde recomenda suspensão da imunização de adolescentes
Pasta revisou decisão de vacinar adolescentes de 12 a 17 anos um dia após o início da campanha de imunização deste público
Pacheco diz que vai procurar Alcolumbre para encaminhar indicação de André Mendonça ao STF
Presidente da CCJ tem resistido à marcar a sabatina de André Mendonça e a indicação está parada na casa
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