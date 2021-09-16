CPI da Covid dá 48h para que o Ministério da Saúde explique suspensão da imunização de adolescentes | Brasil | O Dia

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CPI da Covid dá 48h para que o Ministério da Saúde explique suspensão da imunização de adolescentes

Requerimento é de autoria do vice-presidente da comissão, o senador Randolfe Rodrigues

Senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPIPedro França/Agência Senado

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A CPI da Covid-19 solicitou, nesta quinta-feira, 16, que o Ministério da Saúde apresente, em até 48h, uma explicação científica para a nota técnica recomendando a suspensão da vacinação contra a covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. O requerimento é de autoria do vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e foi aprovado pelo colegiado.

A nota foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 14, logo após o início da campanha de imunização desse público.

Durante a apresentação do requerimento, Radolfe criticou a justificativa apresentada em nota pela pasta. Segundo o documento publicado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda a vacinação de crianças e adolescente, o que seria uma das razões para a suspensão. No entanto, a OMS, na verdade, disse apenas que essa faixa etária da população não é a prioritária.

“Se o Ministério da Saúde quer admitir o fracasso de que não tem doses para distribuir para todo mundo, é melhor assim dizê-lo”, pontuou o senador Randolfe Rodrigues.

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