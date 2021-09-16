CPI da Covid dá 48h para que o Ministério da Saúde explique suspensão da imunização de adolescentes | Brasil | O Dia

Senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPIPedro França/Agência Senado
A nota foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 14, logo após o início da campanha de imunização desse público.
Durante a apresentação do requerimento, Radolfe criticou a justificativa apresentada em nota pela pasta. Segundo o documento publicado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda a vacinação de crianças e adolescente, o que seria uma das razões para a suspensão. No entanto, a OMS, na verdade, disse apenas que essa faixa etária da população não é a prioritária.
“Se o Ministério da Saúde quer admitir o fracasso de que não tem doses para distribuir para todo mundo, é melhor assim dizê-lo”, pontuou o senador Randolfe Rodrigues.
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