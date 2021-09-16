Fogo teve início no Vale da Lua no último domingo, 12, onde cerca de 100 turistas que estavam no local ficaram isolados na área e foram resgatados Divulgação/CBMGO
Incêndio na Chapada dos Veadeiros já dura cinco dias e destrói 10 mil hectares
Corpo de Bombeiros de Goiás e brigadistas de diferentes instituições atuam no combate ao fogo
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Câmara acata decisão do TSE e cassa mandato do deputado Boca Aberta
Parlamentar está sendo acusado de quebra de decoro, além de já ter sido condenado por denunciação caluniosa
Ministro da Saúde afirma que limitou vacinação de adolescentes por 'cautela com eventos adversos'
Marcelo Queiroga ainda teceu críticas sobre vacinação antecipada dos estados
Ministro da Educação diz que jogou 'R$ 300 milhões na lata do lixo' com estudantes que faltaram Enem
Milton Ribeiro se referiu aos gastos com impressão de provas e logística para distribuir as avaliações. O exame, realizado em meio à pandemia, em salas com ocupação superior à prometida, teve recorde de abstenção
Vídeo: sem perceber microfone aberto, deputado xinga Lira de 'filho da p***'
Presidente da Câmara dos Deputados questionou: 'Quem é que falou aí?', e passou a palavra ao parlamentar Igor Timo (Podemos-MG), que mudou de assunto
São Paulo mantém vacinação contra Covid de adolescentes sem comorbidades após MS mudar regra
Ministério alega seguir recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para justificar mudança. Já Natal, Salvador e DF suspenderam a aplicação nesse público
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